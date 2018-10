Kakà può tornare al Milan: lavori in corso

Il Milan lavora al ritorno di Kakà. Il brasiliano ha ammesso di essere in contatto con Leonardo: le ultimissime

Ricardo Kakà torna al Milan? Il club rossonero continua a pensare alla sua stella. Un amore ricambiato perché anche il brasiliano continua a pensare al club milanista. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore, non potendo stare lontano dai figli Lucas e Isabella, che vivono in Brasile, sta studiando per diventare un dirigente sportivo. L’ormai ex giocatore può tornare al Milan insieme a Leonardo e Maldini ed è sempre in contatto con i due nuovi dirigenti rossoneri.

Queste le sue parole: «Ho parlato con Leo e Paolo, ultimamente mi sono avvicinato di più al Milan perché ci sono degli amici. Ma in questo momento voglio stare vicino ai miei figli Lucas e Isabella di 10 e 7 anni. Sto facendo un corso di gestione sportiva, spero un giorno di lavorare nel Milan, il ruolo sarebbe quello di dirigente sportivo ma per adesso ci sono solo dei contatti, un ruolo effettivo ancora non c’è». Per il ritorno di Kakà al Milan i lavori sono in corso. Una bella notizia per i tifosi milanisti che, dopo la bandiera Maldini, potrebbero abbracciare un altro ex campione rossonero.