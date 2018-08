Dopo il passaggio all’Atletico Madrid e la frecciatina al Milan, a Nikola Kalinic risponde Christian Vieri

Dopo una stagione senza luci con la maglia del Milan, Nikola Kalinic è passato all’Atletico Madrid. Da parte dell’attaccante croato, nei giorni scorsi, non è mancata una frecciata al club rossonero; il centravanti aveva infatti dichiarato di essere orgoglioso di giocare in un club che gioca ogni anno la Champions League. Parole che non sono passate inosservate ai tifosi milanisti, e neanche a Christian Vieri, che ha risposto indirettamente al croato su un post di Instagram che riprendeva le sue parole: «Dici così perchè non l’hai mai presa con il Milan, forza Milan!»