Kantè Fenerbahce, annuncio di Conceicao: «Qualsiasi giocatore…». Indizio importante sul futuro del francese!

Kantè Fenerbahce, Sergio Conceicao – tecnico dell’Al Ittihad – ha parlato così del futuro del centrocampista francese

Nel mezzo di un ciclone di mercato che vede N’Golo Kanté sempre più lontano dall’Arabia Saudita, a prendere la parola è la guida tecnica del club. Sergio Conceição, allenatore dell’Al Ittihad, ha deciso di intervenire pubblicamente per mettere un punto fermo sulle indiscrezioni che stanno destabilizzando l’ambiente. Come riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il tecnico portoghese non ha usato giri di parole, lanciando un messaggio chiaro e diretto non solo alla stampa, ma anche (e soprattutto) al suo spogliatoio.

“Lavorare per il prestigio del club”

Interpellato specificamente sulla situazione di Kanté e sulle altre voci in uscita, Conceição ha risposto con la sua consueta fermezza, glissando sui dettagli delle trattative ma alzando la voce sui principi morali e professionali. “Non voglio parlare di mercato”, ha esordito l’ex allenatore del Porto e del Milan. “Qualsiasi giocatore che resta deve avere la mentalità giusta e lavorare per il prestigio del club”. Una frase che suona come un avvertimento: chiunque rimanga a Jeddah dovrà dare il 100% senza lasciarsi condizionare dalle sirene europee.

Il contesto: le sirene turche per Kanté

Le parole di Conceição arrivano in un momento cruciale. Proprio nelle ultime ore si sono intensificate le voci di un forte pressing del Fenerbahçe per Kanté. Il centrocampista francese è tentato dal ritorno nel calcio europeo che conta. Tuttavia, l’Al Ittihad non sembra intenzionato a fare sconti o a lasciar partire i suoi gioielli a cuor leggero. Conceição, che sta lavorando per portare il club ai vertici della Saudi Pro League, pretende che la concentrazione resti sul campo.

La gestione del gruppo

Per Conceição, la gestione dello spogliatoio è sacra. L’allenatore lusitano sa che le voci di mercato possono essere un veleno per la coesione del gruppo. La sua uscita pubblica serve a tracciare una linea: finché indossano la maglia giallonera, i giocatori sono chiamati a onorare il “prestigio” della società. La palla ora passa a Kanté: se il trasferimento non dovesse concretizzarsi, dovrà dimostrare al suo tecnico di avere ancora quella “mentalità giusta” che lo ha reso uno dei migliori al mondo.