Kantè lascia l’Al Ittihad? Destinazione a sorpresa per il francese, ecco dove potrebbe trasferirsi. Contatti diretti!

Kantè lascia l’Al Ittihad? Contatti diretti tra il centrocampista francese e questo club. Cosa sta succedendo

Il calciomercato internazionale si accende con una notizia che potrebbe spostare gli equilibri non solo della Süper Lig turca, ma anche dello scacchiere europeo. Il Fenerbahçe ha deciso di fare sul serio per uno dei centrocampisti più iconici dell’ultimo decennio: N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza del club di Istanbul non si è limitata a un semplice sondaggio, ma è passata all’azione concreta. Nella giornata di oggi, infatti, è andato in scena un incontro diretto tra gli emissari del Fenerbahçe e il team che cura gli interessi del giocatore.

La proposta sul tavolo

Durante il summit, il club gialloblù ha presentato ufficialmente la sua proposta contrattuale iniziale. La volontà della società turca è chiara: aggiungere al motore della squadra l’esperienza e la leadership del mediano francese. Kanté è noto globalmente per essere un recuperatore di palloni instancabile, dotato di un’intelligenza tattica e di un’umiltà che lo hanno reso un idolo per milioni di tifosi. Riportarlo nel calcio del Vecchio Continente rappresenterebbe un colpo mediatico e tecnico di proporzioni enormi per il Fenerbahçe.

Lo scoglio Al Ittihad

Tuttavia, la strada per arrivare alla fumata bianca non è priva di ostacoli. Kanté è attualmente sotto contratto con l’Al Ittihad, club della Saudi Pro League che lo aveva strappato all’Europa con un ingaggio faraonico. Le trattative, dunque, procedono su un doppio binario: da un lato si cerca l’intesa definitiva con il giocatore sul progetto e sullo stipendio, dall’altro si dialoga con la società saudita per capire i margini di manovra. L’obiettivo è comprendere se l’Al Ittihad sia disposto a liberare il suo perno di centrocampo e a quali condizioni economiche. Le prossime ore saranno decisive per capire se il sogno turco di Kanté potrà trasformarsi in realtà.