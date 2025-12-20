Sampdoria News
Karembeu: “La Sampdoria ha sempre un posto speciale nel mio cuore. Ringrazio la famiglia Mantovani per una cosa»
Lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per Christian Karembeu. Ecco alcune dichiarazioni dell’ex giocatore della Sampdoria.
SANREMO – «Quando giocavo alla Sampdoria venivo spesso in città. Mi sono innamorato del mare e dei suoi splendidi colori. Ringrazierò sempre la famiglia Mantovani per avermi dato la possibilità di giocare a Genova».
PERIODO SAMPDORIA – «Mi presero dal Nantes. C’era Santarini in panchina e Sven-Goran Eriksson come direttore tecnico. La squadra arrivava dalla semifinale di Coppa delle Coppe persa con l’Arsenal, Gullit aveva appena firmato con il Chelsea». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMPNEWS24.COM
