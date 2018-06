Karius vuole vederci chiaro: controllo cerebrale negli USA dopo gomitata di Sergio Ramos

Il Liverpool ha sottoposto Karius ad un controllo per controllare se esistono traumi cerebrali post gomitata: confusione e doppia papera

Nonostante sia passata una settimana, la prestazione di Karius nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, è ancora viva nelle memoria collettiva. Probabilmente la prestazione più brutta in una finale di Champions League. Addirittura clamorosa. Il portiere tedesco è stato protagonista negativo con due doppie clamorose papere che hanno aperto la strada alle merengues per la tredicesima Champions League. E se ci fosse un motivo per la doppia papera?

Il Liverpool ha infatti fatto sottopore Karius ad un controllo cerebrale negli Stati Uniti, per capire se il giocatore ha riportato una commozione dopo la gomitata rifilatagli da Sergio Ramos due minuti prima della rete di Benzema, abile a sfruttare l’errato lancio del portiere tedesco. Alla società inglese è venuto il sospetto che il colpo ricevuto da Sergio Ramos, già nell’occhio del ciclone per il duello con Salah che ha portato l’egiziano ad abbandonare il campo dopo pochi minuti, Karius sia andato in confusione: a Boston l’estremo difensore, come riporta ESPN, è stato visitato dal dottor Ross Zafonte, specialista del Massachussetts General Hospital.

Zafonte è di fatto uno dei più grandi specialisti nel trattamento dei giocatori del football americano che soffrono di traumi alla testa: dopo il controllo del 31 maggio, il Liverpool non ha confermato nè smentito, non rendendo noto l’esito del consulto. Karius era rimasto a terra per qualche secondo dopo il colpo di Sergio Ramos, non ravvisato dall’arbitro: quest’ultimo aveva fermato il gioco dopo che il pallone era uscito, mentre il portiere del Liverpool si lamentava con il direttore di gara per non aver fischiato fallo.