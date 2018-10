Kassai e il precedente nefasto con Ancelotti: quando Carletto cambiò idea sul Var

Viktor Kassai dirigerà l’incontro tra Napoli e Liverpool. L’arbitro rievoca brutti ricordi a Carlo Ancelotti, tecnico del club azzurro

Il 18 aprile del 2017 è una data che Carlo Ancelotti non dimenticherà facilmente. Quel giorno si giocava Bayern Monaco–Real Madrid, quarti di finale di Champions League. Arbitro della sfida: Kassai. Il fischietto russo, raccontano le cronache, ne combinò di tutti i colori, ha espulso Casemiro, ha buttato fuori anche Vidal che nessuno sapesse perché, ha concesso un gol dubbio al Bayern e soprattutto ne ha dati due al Real Madrid in netto fuorigioco. Carlo Ancelotti non digerì l’arbitraggio e a fine partita ebbe da ridire.

«Siamo andati a un passo dalla partita perfetta ma non avevo fatto i conti con l’arbitro. ravamo in controllo del match nei supplementari e poi è successo quel che è successo. Kassai ha fatto errori evidenti e non era all’altezza dell’importanza del match. Prima ero contro la moviola, ora sono a favore» disse il tecnico dopo la sfida. Kassai sarà l’arbitro di Napoli–Liverpool, importante sfida che andrà in scena questa sera al San Paolo. Carletto non l’ha presa benissimo: «La designazione di Kassai? Mi ricorda un precedente nefasto, sono sorpreso da questa scelta da parte della Uefa».