Kean Inter, dall’Inghilterra: offerta all’Everton

L’Inter mette nel mirino Kean dell’Everton: offerta di 28 milioni di euro per l’ex attaccante della Juventus

L’Inter sta sondando il terreno per un rinforzo in attacco in vista della prossima stagione, considerando i possibili addii di Alexis Sanchez e Sebastiano Esposito.

Come riportano alcune fonti inglesi, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Moise Kean. Per il giovane attaccante, che sta riscontrando difficoltà di adattamento all’Everton, l’Inter avrebbe messo sul piatto 28 milioni di euro.