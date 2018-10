Naby Keita ricoverato d’urgenza al Cardarelli dopo uno scontro in Napoli-Liverpool. Scongiurati i problemi al cuore

Tanta paura per Naby Keita. Il centrocampista del Liverpool, impegnato ieri sera nel match contro il Napoli, è stato trasportato di urgenza in ospedale, al Cardarelli. Quattro ore d’ansia per il giocatore, dopo i problemi respiratori e lo stato confusionale riscontrato al 20’ della partita tra il Napoli e il Liverpool, allo stadio San Paolo. Il giocatore ex Lipsia è caduto sul terreno di gioco sbattendo violentemente la schiena ed è stato trasportato in ospedale perché faceva fatica a respirare e si è temuto un infarto.

Il giocatore ha passato la notte al Cardarelli dove ha effettuato gli accertamenti diagnostici del caso. Le prime notizie però sembrano aver scongiurato l’ipotesi infarto e sembrano essere rassicuranti. Il calciatore ha subito una forte botta alla schiena ed è stato sottoposto a risonanza. Resta da capire la causa del problema ma gli accertamenti approfonditi hanno dato esito negativo. Il giocatore sarà dimesso in giornata dopo ultimo esame. Il calciatore dei Reds è rimasto sotto osservazione al Cardarelli nell’Utic del prof Ciro Mauro ma per fortuna tutto sembra essere andato per il verso giusto e in giornata il centrocampista dovrebbe lasciare Napoli per raggiungere la sua squadra a Liverpool.