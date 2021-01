Khedira all’Everton? Ancelotti: «La verità è una» – VIDEO

Carlo Ancelotti in conferenza stampa si è soffermato sul futuro di Sami Khedira, in uscita dalla Juventus e accostato con forza all’Everton – VIDEO

Sami Khedira è in Inghilterra in questi giorni per cercare una nuova sistemazione. Il centrocampista tedesco è in uscita dalla Juventus ed è accostato soprattutto all’Everton per la finestra di gennaio. Carlo Ancelotti, manager dei ‘Toffees’, dribbla l’argomento in conferenza stampa dopo la sconfitta in Premier League contro il West Ham.

«Khedira all’Everton? L’unica verità è che il calciomercato è aperto, nulla più. Non parliamo adesso del mercato, siamo concentrati a recuperare quei giocatori che al momento sono fuori per infortunio», le parole di Ancelotti in conferenza stampa.