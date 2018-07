Ritorno di fiamma del Milan per Simon Kjaer. L’ex difensore di Palermo e Roma potrebbe tornare in Italia: ci pensano i rossoneri

Simon Kjaer torna in Italia? Il difensore del Siviglia, classe 1989, è legato agli andalusi da un contratto fino al 2021 ma potrebbe tornare nella nostra Serie A. Il Milan, che potrebbe cedere tre difensori presenti in rosa, pensa al danese per completare la squadra di mister Rino Gattuso. Gustavo Gomez piace al Cagliari e potrebbe lasciare i rossoneri mentre dalla Francia giungono voci di un interessamento del Tolosa per Zapata.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe rimpiazzare i due partenti con un solo difensore centrale e Simon Kjaer potrebbe fare al caso del Milan. E mentre continua a tenere banco la vicenda legata a Leonardo Bonucci, cercato dalla Juve (il Milan vorrebbe ottenere in cambio Mattia Caldara), il club rossonero potrebbe farci un pensierino, vista l’esperienza internazionale e quella già maturata in Serie A da parte di Simon.