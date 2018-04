Klopp conferma: «Stagione finita per Emre Can»

Jurgen Klopp ha confermato la fine anticipata della stagione di Emre Can. Anche il Mondiale 2018 sembrerebbe a rischio per il turco

Il Liverpool che questa sera scenderà in campo all’Etihad Stadium di Manchester per provare a staccare il pass per le semifinali di Champions, dovrà fare a meno di Emre Can.

Un’assenza pesante quella del centrocampista Reds, che come confermato da Klopp a Sky Sports Deutschland, si protrarrà fino al termine della stagione regolare a causa di un infortunio alla schiena. Un’assenza che si aggiunge a quelle di Adam Lallana e Joel Matip.

Ma le brutte notizie per Emre Can non finiscono qui visto che sembra a serio rischio la sua partecipazione ai Mondiali in Russia con la compagine di Low. Di sicuro la decisione di fermarsi in questo momento della stagione è stata dettata anche dal tentativo di presentarsi in forma o perlomeno arruolabile a metà giugno. Di sicuro in questo lasso di tempo Emre Can potrà pensare all’offerta presentata dalla Juventus, che gli ha messo sul piatto un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione ed attende una risposta definitiva.