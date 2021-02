Klopp: «Vittoria meritata, li abbiamo costretti a sbagliare» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato al termine della vittoria in Champions League contro il Lipsia

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato al termine della vittoria 2-0 dei Reds in Champions League in casa del Lipsia.

«Ovviamente sono molto, molto soddisfatto della performance. Ha portato a un risultato che credo sia meritato. Era una partita in cui non ti aspettavi grandi vantaggi per una o l’altra squadra, a causa della natura di entrambe le formazioni. Perché entrambe sono davvero ben organizzate ed entrambe difendono molto bene. I ragazzi hanno giocato una bella partita, davvero una bella partita».