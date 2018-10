Kluivert, gol da record: battuto Cassano

E’ durato 16 anni il record di precocità di Antonio Cassano. L’attaccante barese, 16 anni fa esatti (era il 2 ottobre del 2002), realizzò il primo gol con la maglia della Roma in Champions League, al Genk. Con la rete alla formazione belga, FantAntonio divenne il giocatore romanista più giovane a realizzare un gol con la maglia della Roma. Quel record è durato 16 anni esatti ed è stato battuto da Justin Kluivert.

L’esterno d’attacco olandese ha trovato la rete contro il Viktoria Plzen, dedicandolo fra l’altro a Abdelhak Nouri, calciatore dell’Ajax risvegliatosi dal coma lo scorso agosto dopo un anno e amico di Justin. Kluivert, a 19 anni, è diventato il romanista più giovane ad andare a rete in Champions battendo Cassano nello stesso giorno in cui il barese andò in gol contro il Genk, il 2 ottobre.

