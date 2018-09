Kolarov come Selmosson: unico a segnare nel derby romano con le due maglie

Aleksandr Kolarov nuovo idolo dei tifosi della Roma. Il giocatore ha eguagliato Selmosson, unico a segnare nel derby con le due maglie

«Il mio passato è quello, io non posso e non voglio cancellarlo. Darò il massimo per la Roma come ho fatto in passato alla Lazio e al City. Sono contentissimo di essere qua. Se faccio gol e vinciamo esulterò» aveva detto Aleksandr Kolarov appena un anno fa al suo ritorno in Italia. Il giocatore della Roma, a suon di prestazioni, ha trasformato i fischi in applausi e con il gol, con tanto di esultanza, alla Lazio, è diventato definitivamente un idolo dei tifosi romanisti che hanno cancellato ‘l’onta’ del suo passato laziale.

Il serbo, con il bel gol su calcio di punizione, eguaglia così Selmosson, unico a segnare nel derby con le due maglie: dopo oltre 60 anni un altro giocatore riesce nell’impresa di godere e deludere i tifosi di Lazio e Roma. Arne Selmosson, detto ‘Raggio di Luna’, attaccante svedese degli anni Cinquanta e Sessanta, scomparso nel 2002, era stato l’unico giocatore a segnare nel derby romano con le maglie di Roma e Lazio. Kolarov, nel 2009, nel corso della sua esperienza laziale, aveva ‘purgato’ i romanisti. Ieri si è rifatto segnando ai laziali e ora è nella storia del derby.