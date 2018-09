Lazio-Roma in politica, Kolarov sorpreso: «Marusic come fai a giocare per il Montenegro?»

Tra poco si giocherà il derby di andata tra Roma e Lazio, intanto Kolarov scalda il terreno pungendo il biancoceleste Marusic: «Non ha fiducia in sè»

Calcio, politica e derby di Roma che si intrecciano. E così succede che a pochi giorni dal derby della capitale tra Roma e Lazio , in calendario il prossimo 29 settembre, la pausa per le Nazionali diventi l’occasione per Aleksandar Kolarov di tirare una stoccata al biancoceleste Adam Marusic. In conferenza stampa Kolarov, capitano della Serbia, che non abbandona nonostante i 33 anni, ha attaccato apertamente Marusic (e un suo compagno di Nazionale, Stojkovic) per aver scelto di giocare per il Montenegro, pur essendo nato in Serbia. Il terzino giallorosso ha affermato: «Io sono stato alla Lazio e poi alla Roma, perché sono un professionista, non un romano. Ma una nazionale non funziona così: come puoi giocare per il Montenegro se non sei nato in Montenegro? O per l’Austria se non sei austriaco? È triste se hai fatto questa scelta perché non pensavi di far parte della Serbia, avendo poca fiducia in te stesso».

La tesi supportata da Kolarov è che la decisione di Marusic di giocare con il Montenegro sia stata dettata gioca con il Montenegro da più di 3 anni sia stata da puro opportunismo , vista la maggiore concorrenza che avrebbe trovato nella nazionale serba. A fine settembre i due ne parleranno faccia a faccia nel derby che si presenta a quasi un mese dal fischio d’inizio, già infuocato.