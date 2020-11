Kolarov torna a Milano: diktat dell’Inter e mancato impiego con la Serbia

Aleksandar Kolarov fa ritorno a Milano: il laterale nerazzurro non è stato impiegato in nazionale sotto consiglio dell’Inter

Aleksandar Kolarov è tornato a Milano. Il difensore dell’Inter non è stato impiegato in nazionale anche sotto consiglio della squadra nerazzurra. Dunque il difensore classe 1985 ha fatto ritorno alla base in attesa della ripresa della Serie A.

Un diktat dell’Inter quello di non impiegarlo in Nazionale o solo per alcuni spezzoni di partite. Di sicuro l’età avanzata ed il momento di adattamento hanno fatto la loro parte.