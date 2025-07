Kolo Muani Juve, spunta l’alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta, le ultimissime

Kolo Muani Juve, spunta la clamorosa alternativa all’attaccante francese: c’è quella proposta dalla Premier, le ultimissime

La Juventus si muove con determinazione nel mercato estivo in vista della stagione 2025/2026. I dirigenti bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di alto profilo per rafforzare il reparto offensivo, e tra i nomi circolati negli ultimi giorni emerge quello di Darwin Núñez, centravanti uruguaiano classe 1999 in forza al Liverpool.

Darwin Núñez: una scommessa dal talento puro

Nonostante una stagione sottotono in Premier League, Núñez resta un profilo interessante. Arrivato al Liverpool nel 2022 dopo una brillante esperienza al Benfica, l’attaccante sudamericano ha mostrato lampi di tecnica e grande potenziale, pur faticando ad adattarsi allo stile di gioco di Jürgen Klopp. La Juventus lo vede come un’alternativa concreta a Randal Kolo Muani, attaccante francese del Paris Saint-Germain noto per la sua velocità e intelligenza tattica.

Le dichiarazioni di Gianni Balzarini: la strategia della Juve

Come riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, la trattativa per Kolo Muani resta la priorità assoluta per il club piemontese. Tuttavia, in caso di complicazioni, Núñez potrebbe diventare l’obiettivo principale. La formula proposta dalla Juventus prevederebbe un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe di contenere i costi e mantenere flessibilità economica.

Obiettivo: attacco di qualità per la nuova stagione

La dirigenza juventina, guidata dal responsabile dell’area tecnica Comolli, sta operando con cautela, cercando opportunità che coniughino qualità e sostenibilità. L’inserimento di Núñez come possibile rinforzo testimonia l’apertura del club a diversi scenari, senza rinunciare alla competitività.

Settimane decisive in casa bianconera

Con il calciomercato che entra nel vivo, la Juventus segue da vicino altri profili offensivi, ma l’ingaggio di un centravanti resta al centro dei piani. Saranno le prossime settimane a chiarire se la Vecchia Signora punterà tutto su Kolo Muani o virerà su Darwin Núñez, che rimane una pista concreta.