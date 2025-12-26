Juve, ricordi Kolo Muani? Lui ha le idee chiare: «Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale»

Juve, l’ex Kolo Muani non ha dubbi: «Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale». Le sue parole

Il cammino di Randal Kolo Muani verso i Mondiali del 2026 è entrato in una fase di grande consapevolezza e lavoro quotidiano, complice anche il recente trasferimento al Tottenham. L’attaccante francese, reduce da sei mesi intensi in prestito alla Juventus prima dell’approdo a Londra nell’estate 2025, sa bene che ogni possibilità di convincere Didier Deschamps passerà dalle sue prestazioni con la maglia degli Spurs.

Determinazione, continuità e rendimento saranno le chiavi per ritagliarsi un posto nella Francia che volerà al prossimo Mondiale, un obiettivo che Kolo Muani considera prioritario nella sua crescita professionale.

Intervistato da ESPN, Kolo Muani ha ribadito tutta la sua determinazione a imporsi in Premier League, consapevole che solo attraverso prestazioni di alto livello potrà conquistarsi un posto nella Francia che volerà ai Mondiali.

PAROLE – «Mi sento molto bene e i miei compagni sono bravi con me. Per il momento voglio solo giocare davvero bene nel club. Questo è davvero importante e poi vedremo per il Mondiale. Per questo devo e voglio mostrare di più le mie qualità e voglio anche segnare. Dobbiamo vincere più partite e se voglio andare al Mondiale, devo fare altre buone prestazioni».

La carriera di Kolo Muani ha preso una direzione decisiva nell’ultimo giorno del mercato estivo 2025. Dopo un lungo duello tra Paris Saint‑Germain e Juventus, i bianconeri hanno scelto di puntare su Lois Openda, aprendo così la strada al trasferimento dell’attaccante francese al Tottenham con la formula del prestito annuale.

L’avventura in Premier League non è partita con grande continuità, complice un minutaggio iniziale piuttosto ridotto. Kolo Muani, però, è determinato a ritrovare la brillantezza mostrata durante i mesi a Torino, quando si era imposto rapidamente fino a diventare uno dei principali obiettivi della dirigenza juventina per tutta l’estate.

La sua sfida ora è chiara: trasformare ambizione e talento in gol pesanti, indispensabili per trascinare gli Spurs nelle zone alte della classifica e, allo stesso tempo, lasciarsi definitivamente alle spalle l’amarezza della finale mondiale del 2022.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

