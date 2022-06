Kostic Juve, il DS dell’Eintracht: «Presto decideremo il suo futuro»

Kostic Juve, il ds dell’Eintracht esce allo scoperto sulla situazione dell’esterno serbo. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Bild, Markus Krosche, ds dell’Eintracht Francoforte, ha parlato del futuro di Kostic, obiettivo della Juventus.

KOSTIC – «Ho parlato con lui al telefono la scorsa settimana e sono in contatto con i suoi agenti. Presto ci sarà una decisione. Decide lui se partire, rimanere o prolungare oltre il 2023. Non impediremo nulla per principio, perché fa parte della nostra filosofia cedere i giocatori quando le condizioni economiche sono favorevoli, anche se perdere calciatori e persone importanti fa male».