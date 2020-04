Kouame: «Inter? Non ho nessun rimpianto. Commisso è sempre presente»

L’attaccante della Fiorentina, Cristian Kouamè ha parlato a Calciomercato l’Originale. Queste le sue parole

INTER – «Rimpianto no, non era il momento. Prima di andare al Cittadella aspettavo l’Inter. Ora sono venuto a sapere che l’Inter mi aveva ricercato quando il presidente del Prato aveva dato la parola al Cittadella. Se fossi lì sarei contento, ma non è detto che sarei arrivato in prima squadra».

COMMISSO – «E’ sempre presente, mi ha chiamato anche due settimane fa per informarsi su come procedeva il mio recupero e come stessi passando questo periodo».

FIRENZE – «La mia ragazza è innamorata della città quando l’ha vista per la prima volta lo scorso Novembre è stato amore a prima vista».

GIOCATORI VIOLA – «Ancora non ho avuto modo di legare con i miei compagni perché mi sono allenato sempre a parte. Col mister ci parlo stesso, scherziamo sulla mia possibilità di tornare in campo perché fosse per me scenderei anche adesso».