Koulibaly, ancora in bilico il rinnovo con il Napoli

Non c’è ancora l’intesa tra il Napoli e Koulibaly per il rinnovo del difensore. La situazione è ancora in bilico

Come riferito dal giornalista Marco Demicheli a Sky Sport 24, infatti, il Napoli non ha avviato alcuna trattativa concreta per il rinnovo di contratto del difensore che piace molto alla Juve ed è in scadenza il 30 giugno del 2023. Il senegalese potrebbe diventare un obiettivo concreto dei bianconeri in caso di addio di de Ligt.