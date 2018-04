Il gol di Kalidou Koulibaly alla Juventus ha fatto sobbalzare Napoli: a Fuorigrotta, dopo la prodezza del senegalese, è stata registrata una scossa di terremoto

Terremoto Koulibaly. E non solo sul campionato di Serie A. Dopo il gol del senegalese alla Juventus che ha riaperto a tutti gli effetti la lotta scudetto, a Napoli si è registrata una scossa sismica. La città, al 90′ della sfida di domenica sera, ha tremato: il dato è stato riportato dal Centro Sismologico Euro Mediterraneo che, elaborando i dati Ingv, ha individuato l’evento nella zona di Fuorigrotta.

Il calore dei tifosi napoletani aveva già portato a eventi simili, come successo nel novembre 2011 quando Cavani segnò una doppietta al Manchester City in Champions League, o, come facilmente comprensibile poteva accadere ai tempi di Diego Armando Maradona.