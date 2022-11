Koulibaly: «Se avessi scelto la Francia sarei potuto diventare campione del mondo? Forse, ma io credo nel destino»

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato in una lettera della scelta di scegliere il Senegal anziché la Francia

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato in una lettera a The Player’s Tribune in cui spiega la scelta del Senegal anziché la Francia.

PAROLE – «A volte le persone mi chiedono perché ho scelto di giocare per il Senegal invece che per la Francia. “Kouli, se avessi scelto la Francia, saresti potuto diventare un campione del mondo”. Forse, ma io credo nel destino. Dico sempre che sono il frutto di due culture: quella francese e quella senegalese. Sono molto orgoglioso di essere francese. Ma per me rappresentare il Senegal è stato deciso da un piano di Dio. C’è qualcosa dentro di me dal 2002 che mi spinge verso quel destino. Ricordo quando Aliou ha rilevato la squadra nel 2015, mi ha chiamato e mi ha detto: “Kouli, stiamo entrando in un nuovo ciclo e abbiamo bisogno di te. Devi venire con noi”».