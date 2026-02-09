Kroos durissimo: «Se CR7 se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo!»

Kroos attacca la Saudi Pro League: Se CR7 se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo!»

Toni Kroos non ha mai avuto problemi a dire ciò che pensa, e anche questa volta non fa eccezione. L’ex centrocampista di Real Madrid, Bayern Monaco e della nazionale tedesca — ritiratosi nell’estate 2024 — è tornato a far discutere con un giudizio netto sull’evoluzione della Saudi Pro League.

In un’intervista, il tedesco ha criticato duramente il campionato saudita, che negli ultimi anni ha attirato non solo giocatori a fine carriera, ma anche giovani talenti pronti a lasciare l’Europa e i riflettori per proseguire altrove la propria crescita professionale.

PAROLE – «Prima del suo arrivo nessuno sapeva davvero cosa fosse. E’ un paradosso, ma oggi stanno mancando di rispetto all’unica persona che ha dato a questo campionato una visibilità internazionale. Se Cristiano Ronaldo se ne andasse domani, nessuno guarderebbe più il campionato arabo».