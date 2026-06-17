Krosche dice no al Milan, avanza l’ipotesi Ozek per la dirigenza. Cosa sta succedendo nel terremoto rossonero

Krosche rifiuta il Milan, è forte l’ipotesi Ozek per la dirigenza rossonera. Gli ultimissimi sviluppi

Arriva un clamoroso e inaspettato colpo di scena a frenare bruscamente i piani di ristrutturazione societaria in casa rossonera. Secondo quanto rivelato dalle news Milan di Sky Sport Deutschland, Markus Krösche ha clamorosamente rifiutato la proposta formale avanzata dai rossoneri. La sua scelta di declinare l’importante offerta è stata fortemente condizionata dalle pesanti pressioni esercitate dal suo attuale club di appartenenza, l’Eintracht Francoforte, che ha fatto muro per trattenerlo in Germania.

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Il rifiuto che spiazza Cardinale e il nodo Amorim

Questo imprevisto passo indietro genera un vero e proprio terremoto sportivo. Soltanto nella giornata di ieri, infatti, dagli ambienti vicini al club filtrava la notizia di un manager ormai attivamente coinvolto nelle decisioni chiave. Era persino emerso che Krösche avesse già fornito il suo benestare strategico all’ingaggio di Ruben Amorim come nuovo allenatore, un’ipotesi e una programmazione che, alla luce dei fatti odierni, andranno totalmente verificate e forse ridiscusse.

Dopo il lungo e infruttuoso tira e molla che aveva portato nel recente passato al rifiuto di Ralf Rangnick, il numero uno rossonero Gerry Cardinale incassa così un altro doloroso “no” che fa tantissimo rumore e complica enormemente la programmazione. Il Milan si ritrova infatti in una situazione di allarme: a meno di due settimane dal fischio d’inizio ufficiale del calciomercato (fissato per il prossimo 29 giugno), la squadra è priva di una definita struttura dirigenziale e di una guida solida per l’area sportiva. Questa perdurante paralisi organizzativa sta inevitabilmente disorientando diversi giocatori della rosa, in attesa di garanzie sul nuovo progetto tecnico.

Le alternative sul tavolo: in pole position c’è Devin Özek

Saltata in modo definitivo la pista legata a Krösche, la società di via Aldo Rossi è costretta a rimettersi immediatamente alla ricerca, per la terza volta, di un nuovo direttore dell’area tecnica. Le indiscrezioni confermano che sono in netta e rapida risalita le quotazioni di Devin Özek, talentuoso e giovanissimo dirigente tedesco di 31 anni.

Il suo profilo è considerato tra i più brillanti e innovativi dell’intero panorama calcistico europeo. In Germania è stato un grandissimo protagonista dietro le quinte del Bayer Leverkusen durante la storica stagione 2023-24, un’annata perfetta in cui le Aspirine hanno dominato vincendo campionato e coppa nazionale, cedendo il passo solamente all’Atalanta nella finalissima di Europa League. Nell’ultima stagione ha invece ricoperto l’importante incarico di direttore sportivo del Fenerbahce in Turchia. L’esperienza a Istanbul si è conclusa con la rescissione del contratto a fine maggio, ma ha lasciato in dote la vittoria della Supercoppa Turca e un eccellente secondo posto in campionato. Ora, Özek rappresenta l’alternativa più calda per prendere finalmente in mano le redini del nuovo corso manageriale del Diavolo.