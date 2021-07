Kulusevski: «Juve, vinciamo il campionato. Allegri? Sto imparando tanto»

Kulusevski, attaccante della Juventus, ha parlato dopo la vittoria nel Trofeo Berlusconi: ecco le dichiarazioni dello svedese

Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo la vittoria del Trofeo Berlusconi.

ALLEGRI – «Molto bene, sto imparando davvero tanto, amo imparare di più. Ho imparato tante cose nella fase difensiva che prima non sapevo».

SCORSA STAGIONE – «L’anno scorso non è andata come volevamo, alla fine abbiamo vinto due trofei e ci siamo qualificati in Champions. Abbiamo imparato tanto. Vogliamo vincere il campionato, cosa che non abbiamo fatto e lavoriamo per quello».

