Kvaratskhelia Napoli, il papà: «Resta? Secondo me...»

Badri, il papà di Kvaratskhelia, ha parlato a Radio Serie A del momento di suo figlio e del suo futuro al Napoli. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Quando viene paragonato a Maradona si vergogna tantissimo, ma ne è felice e non sa come ringraziare i tifosi per questa cosa. Ringrazio molto Napoli e tutta l’Italia per come apprezzano e amano mio figlio. Deve decidere lui il suo futuro: secondo me rimarrà a Napoli ma, in ogni caso, rispetterò la sua decisione».