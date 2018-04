La carica di Skriniar: «Vogliamo la Champions per i tifosi, è il nostro sogno»

Milan Skriniar ha parlato nei minuti antecedenti alla delicata sfida contro la Juventus: «Abbiamo tanta voglia»

Inter-Juve si sta avvicinando. Il derby d’Italia più importante degli ultimi anni. Inter e Juve sono obbligate a vincere per continuare a credere nei loro rispettivi obiettivi: scudetto per i bianconeri, Champions League per i nerazzurri. Prima del match ha parlato uno dei protagonisti di questa sfida, Milan Skriniar che sarà chiamato a contrastare gli attacchi del micidiale attacco di Allegri.

Ecco cosa ha detto lo slovacco: «C’è tanta voglia, dobbiamo dare il massimo dall’inizio alla fine. Spero che otteniamo una vittoria. Il pubblico ci può aiutare, abbiamo visto tante gente quando siamo arrivati col pullman, dobbiamo fare risultato anche per loro. Far perdere lo scudetto alla Juve? Pensiamo a noi stessi e al nostro obiettivo, vogliamo andare in Champions, è il nostro sogno»