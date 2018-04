La carica di Marotta: «Impegno proibitivo, ma siamo motivati»

Nel pre-partita di Juventus-Real Madrid, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: «Real Madrid? La squadra più forte del mondo»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Real Madrid, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport, presentando così la sfida: «Siamo abituati ad affrontare il Real, purtroppo perdendo l’ultima sfida. È la squadra più forte al mondo, per noi proibitivo, ma abbiamo una motivazione in più rispetto a Cardiff. Sono tutte prerogative importanti per uno sport di squadra. È normale che da parte nostra ci sia grande rispetto per questa squadra, ma anche la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonista».

Sulla formazione in campo e l’esclusione di Marchisio: «Allegri ha rinforzato le fasce esterne dando certezze al centrocampo. Durante la partita sicuramente cambierà modulo tattico anche in funzione della prestazione degli avversari. Marchisio? Non entro nel merito delle scelte, Allegri osserva questi ragazzi ogni giorno, ha fatto questa scelta con grande serenità».