La Colombia non lo convoca, James Rodriguez risponde: «Sono guarito...»

James Rodriguez ha risposto al comunicato della Colombia che ha annunciato la sua non convocazione per la Coppa America

La Colombia ha comunicato quest’oggi la non convocazione per la Coppa America di James Rodriguez. Il talento dell’Everton non ha accettato le motivazioni date dalla Federazione Cafeteros e in una nota ufficiale ha risposto per le rime.

«Con sorpresa ricevo la dichiarazione dello staff tecnico, che afferma di non contare su di me e mi augura una piena guarigione. Guarigione già avvenuta, siccome mi sono sacrificato molto. Vengo da una ripresa che è nella sua parte finale. Mi sono preso abbastanza tempo per integrarmi pienamente e tornare a giocare a calcio, proprio per non intaccare la mia partecipazione ai prossimi impegni della nostra Nazionale. I tempi di recupero previsti suggeriscono di stare attento in occasione della 7ª giornata delle qualificazioni ai Mondiali, ma mi permetterebbero di integrarmi completamente all’ 8ª giornata e, ovviamente, mi permetterebbe di partecipare alla Copa America».