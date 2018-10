La doppia partita di Ronaldo, tra Udine e Las Vegas. Assunto Chesnoff, l’avvocato delle star

Doppia partita per Cristiano Ronaldo, una in campo e un’altra fuori. Il portoghese ha scelto un super avvocato. Gli sponsor scappano?

Momento delicato per Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus è pronto a tornare in campo dopo aver scontato la squalifica in Champions League ma la sua testa questa sera non sarà solo a Udine. La mente andrà anche a Las Vegas, dove CR7 è indagato per stupro. I fatti risalgono al 2009, al 13 giugno in una suite di Las Vegas. Merito del Der Spiegel che ha messo le mani su documenti riservati di Foot­ball Leaks: il settimanale ha rag­giunto proprio la presunta vitti­ma, Kathryn Mayorga, oggi ma­estra 34enne e allora modella.

Max Allegri lo ha difeso. In casa Juve c’è un filo di preoccupazione ma anche la società è con lui. Per difendersi CR7 ha scelto David Che­snoff, super avvo­cato delle star (Tyson, Agassi), che si è espresso con un comunica­to: «Ronaldo re­spinge categori­camente ogni accusa. La Polizia indaga dal 2009 e non ha formu­lato accuse, abbiamo la fede più completa nel sistema giudizia­rio». Laggiù però per lo stupro non esiste prescrizione e si rischia fino all’ergastolo. Intanto gli sponsor aspettano ma non stanno a guardare (Ea ha cancellato la sua immagine dal sito) e le azioni Juve, schizzate dall’ar­rivo di CR7, han­no perso il 9,92% (1,19 euro).