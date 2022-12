La figlia di Pelé: «Dobbiamo sempre essere molto grati, un’altra notte accanto a lui»

La figlia di Pelé ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per ringraziare i medici per il trattamento ricevuto

La figlia di Pelé ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram aggiornando tutti gli appassionati di calcio e non circa le condizioni di salute dell’ex giocatore.

PAROLE – «Un’altra notte accanto a lui. Dobbiamo sempre essere molto grati, perché anche se abbiamo passato il giorno di Natale in ospedale, abbiamo avuto il privilegio di averlo fatto in una struttura come hosp einstein. E quindi di aver visto nostro padre trattato da questi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi. E non passa un momento in cui ci dimentichiamo di avere questo privilegio. Ancora Buon Natale, molta salute, molto amore, molte risate e molta passione, oggi e sempre, per tutti voi».