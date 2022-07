La furia di Cristiano Ronaldo: «I giornalisti mentono per fare i soldi»

Cristiano Ronaldo non ci sta e punta il dito contro i giornalisti per le tanti voci di mercato sul suo conto

Cristiano Ronaldo è una furia e se la prende con i giornalisti per le tante voci sul suo futuro. Tramite un commento a un post su Instagram, infatti, il portoghese ha puntato il dito contro la stampa.

L’ATTACCO – «Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste».