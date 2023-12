La Ligue 1 sicura: «La Superlega non si concretizzerà mai»

Le parole di Jaume Roures, azionista di maggioranza di Mediapro, vicino alla Ligue 1, sul progetto Superlega

Jaume Roures, azionista di maggioranza vicino alla Ligue 1, ha parlato del progetto Superlega a Mediapro.

PAROLE – «La sentenza non cambia nulla perché il progetto SuperLeague non può concretizzarsi. Non ci sono dentro club francesi e tedeschi, non credo ce ne saranno italiani. Fatelo con Barcellona, Real Madrid e Porto, voglio vedere…. Partite trasmesse in chiaro? Da dove arriveranno gli introiti allora? Non credo sia una possibilità».