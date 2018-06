La Penna promosso in A e il Palermo ironizza: «Congratulazioni!»

La sfida Frosinone – Palermo dei playoff di Serie B arbitrata da La Penna non ha più fine

E’ di oggi, infatti, la notizia che l’arbitro Federico La Penna, fischietto romano che ha arbitrato la finale play-off di Serie B che ha decretato il Frosinone come squadra neopromossa in A, è stato promosso dalla CAN A e nella prossima stagione arbitrerà nel massimo campionato italiano. L’arbitro della sezione di Roma 1 che ha iniziato la carriera nel 2000 passando per tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie B, è stato promosso nel massimo campionato, nonostante nell’ultima partita stagionale, il ritorno dei playoff di Serie B tra Frosinone e Palermo, abbia diretto l’incontro in maniera non ottimale secondo i rosanero, che hanno perso la possibilità della promozione dando la colpa al direttore di di gara, reo secondo loro di aver favorito i padroni di casa del Frosinone.

Promozione che non è stata presa bene dal Palermo, reduce dalla sconfitta nella finale play-off, il quale, attraverso il suo profilo Twitter, si è ironicamente congratulato con l’arbitro, come si nota dal tweet pubblicato: «L’U.S. Città di Palermo si congratula con l’arbitro Federico La Penna per la promozione alla C.A.N. A». Quasi a dire che chi sbaglia, nel nostro calcio, viene premiato e non punito.