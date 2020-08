La prima pagina di Marca, frecciata al PSG: «Il denaro non dà la felicità»

La prima pagina di Marca è dedicata alla vittoria del Bayern, ma non manca la frecciata al PSG: «Il denaro non dà la felicità»

Marca non fa sconti a nessuno. Il noto quotidiano spagnolo in edicola oggi dedica ampio spazio alla vittoria del Bayern Monaco: i bavaresi, infatti, hanno alzato la loro sesta Champions League.

Il titolo però non lascia spazio ad interpretazioni: «Il denaro non dà la felicità», probabilmente rivolto ai tanti soldi spesi dal PSG per costruire una squadra competitiva senza però concludere nulla.