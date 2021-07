La rivelazione: «Conte si è pentito di aver lasciato l’Inter»

Il retroscena svelato da Barzaghi di SportMediaset a Radio Radio: «Da quello che mi risulta, Conte si sarebbe un po’ pentito»

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha svelato un retroscena riguardante l’addio di Antonio Conte all’Inter.

«Da quello che mi risulta, Conte si sarebbe un po’ pentito. Pensava che la situazione in casa Inter sarebbe diventata peggiore. Invece per ora c’è solo la cessione di Hakimi, ma si fanno nomi importanti come quelli di Nandez e Telles, più un rinforzo in attacco che chiedeva da due anni. Comunque non è andato via dall’Inter per questioni di calciomercato, ma perché sin dal meeting di Villa Bellini si era deteriorato il rapporto con la società e la dirigenza. Conte ha detto: “Un altro anno così non lo voglio fare”. Non ne poteva più»