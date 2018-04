La Roma vince anche in Borsa: il titolo vola al +20%

Dopo la straordinaria vittoria contro il Barcellona, le azioni della Roma hanno toccato il loro massimo in giornata a quota 0.601 €

La Roma non ha vinto solo sul campo, ma anche in Borsa. Dopo l’incredibile 3-0 contro il Barcellona, questa mattina i giallorossi hanno registrato anche un balzo vertiginoso in Borsa. A Piazza Affari il titolo giallorosso attesta la propria crescita intorno al 20%. Dopo aver aperto in rialzo al prezzo di 0.575 € per azione, è arrivato a toccare il proprio massimo di giornata a 0.601. Tutto grazie di un storico risultato sportivo che mancava al club dal 1984, quando venne sconfitto in finale di Coppa Campioni dal Liverpool allo Stadio Olimpico.