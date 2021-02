La Sampdoria è camaleontica: Ranieri cambia e stupisce tutti

La Sampdoria nelle ultime due partite ha cambiato sempre modulo adattandosi agli avversari: un dato che stupisce noti gli schemi di Ranieri

La Sampdoria nelle ultime due partite ha cambiato per ben tre volte modulo dal primo minuto di gioco. Come riporta il Secolo XIX, contro il Parma si è visto un 4-3-1-2 mentre contro la Juventus ha schierato la difesa a tre: un dato che per Claudio Ranieri, amante della stabilità tattica e dell’identità, stupisce.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Dall’inizio del campionato di Serie A il modulo più utilizzato dal tecnico blucerchiato è stato il 4-4-1-1 (36%), seguito a ruota dal 4-4-2 (19%) e dal 4-2-3-1 (9%). Incidenza inferiore per il 4-3-3 (5%). Anche la scorsa stagione non è stata diversa: da quando Ranieri ha preso il timone della Sampdoria è stato il 4-4-2 il modulo più usato (40%). Sono nove le partite di questa stagione in cui il tecnico non ha mai cambiato modulo dal primo all’ultimo minuto.