Quello della fascia destra del Napoli resta un rebus bello e buono: non sarà l’habitat di Lainer, nel mentre sono tornati di moda i nomi di Darmian e Meunier

Sembrava dovesse essere Stefan Lainer, di proprietà del Red Bull Salisburgo, la nuova freccia del Napoli lungo l’out destro, invece la trattativa si è, sorprendentemente, arenata. Ci ha pensato Christoph Freund a chiudere definitivamente la porta: «Capiamo che questa sarebbe stata un’occasione forse unica della sua carriera, ma per noi sarebbe praticamente impossibile trovare un sostituto. Lainer non è più trasferibile, in questo momento». Chissà se abbiano inciso i 3 milioni di euro che dividevano la domanda dall’offerta.

Sta di fatto che, adesso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli deve guardare oltre. E se Janko del Saint-Etienne è appena passato al Porto, ritornano in auge i nomi di Thomas Meunier e Matteo Darmian. I buoni uffici con Paris Saint-Germain potrebbero aiutare in tal senso, come spiega Il Corriere dello Sport, mentre il Manchester United ha richieste non poco esose per il duttile laterale italiano. Poi occhio ai due impegnati ai Mondiali: Benjamin Pavard, autore di un gol splendido contro l’Argentina, e Nico Elvedi. Senza dimenticare che la corte del Chelsea ad Elseid Hysaj potrebbe lasciare una voragine lì, sulla destra.