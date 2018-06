Francia-Argentina, fin qui, è stata una partita dall’alto tasso di spettacolarità, basti pensare alla rete messa a segno dal terzino transalpino Pavard

Il nome di Benjamin Pavard, a molti, non dirà tanto ma dopo la rete segnata all’Argentina le sue quotazioni sono schizzate alle stelle! Il terzino, classe 1996, della Francia è una delle giovani scommesse su cui il commissario tecnico Didier Deschamps ha puntato fin dall’inizio di questi Mondiali ed il calciatore di proprietà dello Stoccarda lo ha ripagato come meglio non poteva, in uno dei momenti decisivi di Francia-Argentina.

Siamo al minuto 12 del secondo tempo del primo ottavo di finale di questo Mondiale russo, con l’Argentina che aveva ribaltato l’iniziale vantaggio di Griezmann grazie alle reti di Di Maria e Marcado. Proprio in occasione di questa rete, Pavard aveva sbagliato la risalita non mandando in fuorigioco l’argentino ma si è rifatto con gli interessi pochi minuti dopo con un gol da antologia del calcio. La palla gli rimbalza malamente davanti ma Benjamin si coordina al meglio e, di esterno destro, calcia tagliando al massimo il pallone. La sfera prende un giro particolarissimo, su cui Armani può poco. E’ il Mondiale della Francia, quello di una squadra giovane e dal talento sfrontato, come questo gol.