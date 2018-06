Angel Di Maria ha messo a segno uno splendido gol al tramonto del primo tempo di Francia-Argentina, che è valso l’1-1

Ci si attendeva Lionel Messi decisivo, invece è stato Angel Di Maria l’uomo chiave per l’Albiceleste nel primo tempo di Francia-Argentina. Il forte esterno offensivo si è reso protagonista di una delle reti più belle di questo Mondiale. Il tutto è avvenuto al minuto 41 della prima frazione di gioco di questo primo ottavo di finale. Angel, come d’altronde tutta l’Argentina, è stato tanto criticato in patria ma questa rete finirà, di certo, per cancellare le critiche.

Rimessa laterale di Tagliafico, combinazione sulla fascia sinistra e palla a Di Maria sulla trequarti: Angel se la sposta per tirare e fa partire un calcio di sinistro, secco ed a giro, su cui il povero Hugo Lloris non può niente perchè la palla finisce nella celeberrima zona di imparabilità. L’esultanza è liberatoria, corsa sotto i tifosi, cuoricino d’ordinanza e poi gesto degli attributi. Quasi a voler dire che queste partite qui le decidono i calciatori con questa qualità, quelli che non si fanno impaurire dal peso delle aspettative nè tantomeno dalla sensazione di poter fare grandi cose ma, per molteplici motivi, non riuscirci. L’Argentina c’è.