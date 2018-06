Moviola e Var Francia-Argentina Mondiali 2018: gli episodi dubbi della sfida di Kazan, valevole per gli ottavi di finale della rassegna in Russia

Già dopo undici minuti Francia-Argentina è diventata oggetto di moviola. La sfida, valevole per i Mondiali di Russia 2018, è fondamentale per l’accesso ai quarti di finale ed è stata immediatamente sbloccata dalla formazione guidata da Didier Deschamps. Grandissima azione di Mbappè, che si fa tutto il campo palla al piede con una velocità impressionante. Arriva in area di rigore dell’Argentina e proprio in quel frangente viene steso da Rojo, l’eroe dell’Albiceleste nella sfida della fase a gironi contro la Nigeria. Per l’arbitro, appoggiato dal Var, nessun dubbio: rigore netto e cartellino giallo per il difensore del Manchester United. Dal dischetto Griezmann non sbaglia. Sulla decisione del direttore di gara non vi è alcun dubbio.

Moviola e Var Francia-Argentina: Albiceleste graziata

Al minuto diciotto altro caso da moviola per il direttore di gara, nel contesto di una sfida ricca di colpi di scena. Pogba lancia lungo per Mbappè, che in velocità attacca nuovamente lo spazio ma si fa stendere da Tagliafico al limite dell’area. Nessun dubbio anche su questa decisione: il fallo non avviene in area di rigore e il cartellino giallo nei confronti del difensore dell’Ajax è inevitabile.

Moviola e Var Francia-Argentina: nuovo episodio dubbio in area

Al minuto 27 Umtiti tocca lievemente la palla con il braccio: l’Argentina protesta ma la decisione dell’arbitro di non assegnare il calcio di rigore è giusta. Si riparte, dunque, dall’1-0 a favore della Francia.