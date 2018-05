L’Allianz Stadium si rifà il look: ecco lo scudetto numero 36 – FOTO

Continua l’infinita diatriba tra Juventus e Figc: le vittorie ufficiali sono 34 ma all’Allianz Stadium è comparso oggi un enorme 36

Come ogni anno farà discutere la scelta della Juventus di aggiornare il conto degli scudetti all’Allianz Stadium. I bianconeri sul proprio account ufficiale hanno postato la foto dove ben in vista si nota un tricolore con il numero 36, ovvero gli scudetti vinti “sul campo” dai bianconeri. In realtà gli scudetti ufficiali per la Figc sono 34 perché il campionato 2004-2005 fu recovato, mentre la vittoria di quello della stagione 2005-2006 venne assegnata all’Inter in seguito al cosiddetto scandalo Calciopoli.

Su questo tema il mondo del calco, dagli addetti ai lavori fino ai tifosi, è molto diviso e con molta probabilità lo sarà per sempre. Intanto, la Juventus continua ad aggiornare come meglio crede il suo stadio di proprietà