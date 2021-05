Scudetto Sampdoria, Lanna: «Vivo l’emozione tutti i giorni»

L’ex calciatore della Sampdoria, Marco Lanna, ricorda lo storico Scudetto blucerchiato di 30 anni fa: ecco le seu dichiarazioni

Marco Lanna, ex calciatore della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva a Sampnews24.com nel giorno del trentesimo anniversario dello Scudetto blucerchiato. Le sue parole.

EMOZIONE – «Io l’emozione dello Scudetto la vivo tutti i giorni, essendo di Genova. Ogni giorno incontro qualcuno che mi ricorda i bei tempi. Oggi è un momento particolare ovviamente. Ho già ricevuto tanti messaggi di auguri per la giornata. Le persone che non senti tutti i giorni, sampdoriani veri, ricordano lo Scudetto, e te lo ricordano con piacere. Vivo una commistione di emozioni varie ma piacevoli».

RICORDO – «Ci sarebbero tantissimi ricordi e aneddoti. Gli anni belli sono stati tanti. Avere un ricordo generale, di gruppo, è stato la nostra forza. Non siamo legati ad episodi o a momenti singoli. La bellezza di quel momento era la bellezza di stare insieme. Il piacere di condividere i tempi di gioco e anche quelli fuori dal campo. Era molto bello andare in ritiro in estate, per stare insieme al di là degli allenamenti. Ciò che mi ricordo io è che ogni cosa che facevamo insieme era piacere e divertimento: era divertente giocare sul prato verde, andare a pranzo e a cena, fare qualche serata. Un periodo che ci ha legato in maniera indissolubile. Rivederci e risentirci, anche solo con pochi messaggi, è emozionante, non saprei manco come descriverlo. Non ho un semplice dettaglio da raccontare. Voglio raccontare di un gruppo che si divertiva».

