Laporte: «Difficile battere la Spagna. Svizzera? Conta solo vincere»

Aymeric Laporte, difensore della Spagna, ha parlato alla vigilia del match contro la Svizzera. Le sue dichiarazioni.

«Non so se godiamo dei favori del pronostico, quello che è sicuro è siamo una nazionale molto forte e l’abbiamo dimostrato nelle ultime partite. È difficile batterci, questo siamo arrivati fin qui. Per noi l’importante è segnare un gol in più degli avversari, quello che conta è vincere, con qualsiasi risultato».