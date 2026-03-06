Lascia l’Inter e torna alla Roma: decisione già presa, c’è l’ok di Marotta

La Roma continua a muoversi dietro le quinte per costruire il proprio futuro e una delle mosse più significative riguarda l’area dedicata ai giovani

Il club giallorosso ha, infatti, deciso di puntare su Massimo Tarantino, direttore del settore giovanile che ha deciso di lasciare l’Inter per iniziare una nuova avventura a Trigoria. Si tratta di un ritorno importante, perché Tarantino conosce bene l’ambiente romanista e ha già ricoperto in passato ruoli di responsabilità all’interno del vivaio capitolino. La sua esperienza maturata negli ultimi anni con la società nerazzurra lo rende una figura ideale per guidare una nuova fase di crescita del progetto romanista.

La scelta della Roma va letta soprattutto in chiave strategica. Il club vuole continuare a investire sul talento dei giovani, costruendo un sistema che permetta ai ragazzi di arrivare con maggiore continuità fino alla prima squadra. In questo senso l’arrivo dell’ex calciatore del Bologna, tra le altre, rappresenta un passo deciso verso una riorganizzazione dell’intero comparto, considerato sempre più centrale nel progetto dei Friedkin.

All’Inter Tarantino aveva lavorato proprio nello sviluppo dei giovani calciatori, contribuendo alla crescita di diversi prospetti e alla struttura del settore giovanile. Il suo lavoro era legato alla formazione e alla valorizzazione dei talenti, un ambito che negli ultimi anni è diventato sempre più importante per i grandi club italiani.

Per la Roma l’obiettivo è chiaro: costruire un modello che permetta ai migliori talenti di crescere internamente, riducendo allo stesso tempo la necessità di intervenire pesantemente sul mercato. Il ritorno del dirigente, che dovrebbe firmare un contratto quinquennale secondo quanto riportato da ‘fcinter1908.it’, rappresenta, dunque, una mossa significativa per la sostenibilità economica e sportiva del club.