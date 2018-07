Latina-Roma, finisce 0-9 nel segno di Schick e Dzeko – VIDEO

Latina-Roma finisce 0-9, bene la prima amichevole per i giallorossi di Di Francesco: Schick e Dzeko prestazioni maiuscole

Finisce bene per la Roma il primo appuntamento giallorosso dei ragazzi di Di Francesco per la stagione 2018/2019. Questo pomeriggio è andata in scena la sfida amichevole Latina-Roma, in programma al Francioni, come primo appuntamento della stagione giallorossa attualmente impegnata nella pre-season. E’ di 0-9 per la Roma il punteggio odierno che ha visto sugli scudi una prestazione maiuscola di Patrik Schick. L’attaccante ceco, arrivato la scorsa stagione dalla Sampdoria, ha messo a segno tre gol e due assist nel primo tempo.

Nella ripresa è salito in cattedra Edin Dzeko, autore di giocate di gran classe e di una doppietta. Le altre reti sono state messe a segno dal nuovo acquisto, il difensore centrale Ivan Marcano, che ha realizzato la rete del 2-0. Di Pellegrini, al 27’, invece, la rete del 5-0: l’autorete di Manes, infine, conclude lo score dopo le reti di Dzeko e Schick.