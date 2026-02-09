Lautaro l’insaziabile: preso Boninsegna, ora caccia al record di Altobelli! E contro la Juve ha una missione: i numeri del capitano dell’Inter

Con la rete siglata nell’ultimo turno, Lautaro Martinez entra di diritto nell’Olimpo della storia dell’Inter. Il capitano argentino ha raggiunto quota 171 gol ufficiali con la maglia nerazzurra, eguagliando una leggenda sacra come Roberto Boninsegna. I numeri del “Toro” in questa stagione sono semplicemente spaventosi: 18 centri complessivi, di cui ben 14 in campionato, con un ruolino di marcia impressionante che lo ha visto andare a segno 10 volte nelle ultime 12 uscite di Serie A.

Ora l’obiettivo del campione del mondo si sposta ancora più in alto: nel mirino c’è Alessandro Altobelli, secondo marcatore all-time della Beneamata con 209 reti. La distanza è di sole 38 lunghezze, un traguardo ampiamente alla portata considerando il contratto in scadenza nel 2029 che lega il numero 10 a Milano. Il prossimo banco di prova sarà il Derby d’Italia contro la Juventus: un’occasione d’oro per zittire chi critica il suo score nei big match e continuare la scalata verso l’eternità sportiva.